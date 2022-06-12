"Убили": Стало известно об уходе Галкина на 46 году жизни

В День России 12 июня многие говорят о любви к Родине. Звезды шоу-бизнеса особенно ярко описывают русскую землю и вторят о патриотизме. Максим Галкин, как вынужденный изгнанник, не удержался и посвятил Отечеству текст в личном блоге. Он объяснил, почему был вынужден уйти из страны в тень на 46 году жизни.
В представлении мужа Аллы Пугачевой существует две разные России: одну он искренне любит, а вторую не может терпеть. Первая — это его дом, семья, запах подмосковной электрички и еще целый набор расплывчатых образов, которыми принято апеллировать для красного словца. А вот "нелюбимую" страну комик описал более конкретно и жестоко, с примерами.
"Другая Россия, в которой выгоняли Сахарова с трибуны, в которой убили отца Александра Меня, в которой Шукшин – это теперь про дележку квартир в эфире..." — выдал откровения Максим Галкин.
Супруг Примадонны выразил неприязнь к конфликту в Башкирии насчет горы, а также к словам Михалкова о зараженных птицах и запрету выступлений группы ДДТ. В частности, артист недоволен, что "детей выстраивают буквой Z".
В комментариях отметили, что рассуждения звезды расплывчаты и несерьезны, а попытка обелить репутацию с треском провалилась. "Не бывает та или эта... Родина — она одна! Какая уж есть", "Какая-то избирательная любовь... Родину, как и родителей, не выбирают", — едко осадили Максима Галкина.