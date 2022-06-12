"Завлекает израильских геев": обнаженного Галкина вздрючили от сих до сих за спиной у Пугачевой

Скандальные заявления против действий ВС РФ загнали комика в ловушку. Главный любимчик миллионов россиян стал чуть ли не врагом народа. Максим Галкин по-прежнему провоцирует конфликт, несмотря на угрозы. Его не останавливает даже Алла Пугачева.
Не так давно стали поговаривать, будто юморист только прикидывается хорошим мужем, а на деле предпочитает однополые связи. Свою ориентацию он обсуждать не стал, зато разместил в Сети интимные фотографии. На них обнаженный артист позирует на пляже в одних плавках и демонстрирует паховую область.
Блогерша Лена Миро высмеяла оголенное тело мужчины в отдельной публикации. Ее подписчики загорелись желанием наказать Максима Галкина. Пользователи Сети, грубо говоря, вздрючили комика от сих до сих своими жесткими комментариями. Положение Аллы Пугачевой сочли незавидным.
"Завлекает израильских геев своими фотками", "Бедная Алла, приходится на старости лет глотать все это и помалкивать", "Мутная семейка", — выразились настороженные критики.
Судя по отзывам в соцсетях, Максим Галкин утратил расположение большинства соотечественников. Алла Пугачева аккуратно вставала на его защиту, но вышло только хуже. Теперь жители РФ видят в звездной паре не идеал семейных отношений, а жадного приспособленца и пожилую тихушницу, которым нет места на пьедестале шоу-бизнеса.