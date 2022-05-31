"Поверить не могу!": В матке рожающей Чеховой застрял упитанный плод

В 2009 году телеведущая Анфиса Чехова начала крутить роман с актером Гурамом Баблишвили. Через три года она подарила возлюбленному сына Соломона. Мальчик появился на свет 31 мая. В этом году ему исполнилось 10 лет. По этому случаю телезвезда сделала публикацию в своем телеграм-канале.
Чехова призналась подписчикам, что с трудом осознает скоротечность времени. "Поверить не могу! 10 лет назад в это время я ехала в роддом", – напомнила телеведущая. По ее словам, те роды, как ни странно, были плановыми, поскольку ее сын "не хотел" покидать утробу. Мальчик будто застрял внутри. Анфиса помнит, как на свет появился упитанный человек, который вскоре превратился в "кучерявого херувимчика".
Также Чехова публично обратилась к наследнику. Она поздравила Соломона с днем рождения, пожелав ему счастья. Телеведущая отметила, что появление на свет ребенка – ее самое большое достижение в жизни, и это событие изменило ее в лучшую сторону. "Мы тебя очень любим", – завершила знаменитость сообщение.
Ранее Анфиса Чехова заговорила об онкологии. Телезвезда рассказала историю своей подруги, которая ушла из жизни из-за тяжелой болезни. Слова брюнетки приводили "Дни.ру".