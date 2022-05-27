Раздавленная раком Чехова попрощалась с жизнью: Это утро было последним

Российская ведущая и актриса Анфиса Чехова вместе с сыном в последнее время живет на Бали. Там она наслаждается климатом и продолжает активно вести соцсети.
На днях роскошная брюнетка опубликовала свежее видео, на кадрах которого предстала в легком летнем платье на террасе за завтраком. Актриса философски рассуждала о том, как бы она провела утро, если бы это был последний день в ее жизни.
"Если бы это утро было последним в вашей жизни? Что бы вы сделали? Прямо сейчас! Я бы вкусно позавтракала в очень красивом месте и сказала "Люблю" всем любимым. Повспоминала бы свое насыщенное прошлое, вдохнула бы аромат окружающего мира, прислушалась бы к звукам и напоследок сказала бы "Спасибо" за очередное восхитительное приключение под названием "Моя жизнь", – написала Анфиса Чехова.
Поклонники удивились, зачем вообще рассуждать о своем последнем дне. Также людям не понравилось то, как вульгарно Анфиса Чехова высовывает язык перед тем как съесть круассан. Впрочем, многие согласились, что человек создан для счастья.
Ранее Анфиса Чехова поделилась с подписчиками переживаниями, которые испытывает из-за страданий людей. Особенно сильно ее мучает рак, даже если он обнаруживается не кого-то из близких.