Вывалившая язык Чехова затолкала румяный конец по самые гланды: В горле застрянет

Актриса, как известно, получила популярность, благодаря программе "Секс с Анфисой Чеховой". Так что, неудивительно, что у многих россиян она ассоциируется именно с этим словом. С момента выхода передачи прошло уже много времени, а Анфиса Чехова всеми силами пытается сделать так, чтобы люди думали о ней в другом ключе: воспитывает сына, рассуждает на умные темы, занимается йогой и даже одевается скромнее!
Однако иногда, судя по всему, что-то происходит в ее голове, из-за чего руки тянутся показать миру горячий контент. Накануне актриса в очередной раз решила поделиться своими мыслями на важную тему: "Если бы это утро было последним в вашей жизни, что бы вы сделали?", – задала вопрос поклонникам теледива. Есть над чем подумать, правда, актриса помешала это сделать своим подписчикам, опубликовав вместе с вопросом весьма провокационное видео.
На кадрах Анфиса Чехова сидит за столиком и завтракает, причем делает это очень эротично: берет круассан, макает его в кофе, а румяный конец заталкивает в свой рот, вывалив перед этим язык. Многих пользователей смутил процесс приема пищи теледивы.
"В горле застрянет. Анфиса, вы же круассан едите, а не в рот берете. Уже мама, нужно держаться достойно. Желание быть секси тут некстати", – написали в комментариях к посту Анфисы Чеховой пользователи.