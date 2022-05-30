"Все мы верим в чудо": исполняющая мечты стариков Дубцова не сдержала эмоций

Недавно на телеканале НТВ стартовал второй сезон проекта, который является не только зрелищным, но и социально значимым. Шоу помогает людям в возрасте от 60 лет реализовать свой творческий потенциал, получить поддержку, ощутить заботу и встретиться с близкими. После очередного выпуска программы Ирина Дубцова не сдержала эмоций.
В своих соцсетях певица призналась, что она просто обожает эту работу, ведь здесь она является частью процесса исполнения мечты длиной в целую жизнь. Растроганная артистка от души поблагодарила создателей проекта за бесценные эмоции его участников.
"Все мы верим в чудо. В любом возрасте," – заявила исполняющая мечты стариков звезда.
Поклонники Дубцовой согласились с ней в том, что проект просто замечательный и все причастные к его созданию люди достойны похвалы. Пользователи признались, что смеются и плачут вместе с трогательными стариками и всегда с нетерпением ждут нового выпуска.
В эфире действительно случаются берущие за душу моменты, доводящие зрителей до слез. Так недавно в одном из выпусков сама Ирина Дубцова после исполнения участником проникновенной песни "Твои следы" на стихи Евгения Евтушенко вспомнила трагичный момент собственной жизни – артистка рассказала о смерти любимого человека.