"Слезы": Смерть добила Ирину Дубцову

Ирина Дубцова рассказала о смерти любимого человека.

Программа "Ты супер" на канале НТВ полюбилась многим зрителям, ведь это возможность увидеть талантливых людей со всей России, услышать их пение и открыть для себя новых звезд отечественной эстрады. Однако передача не обходится без печальных историй, которые нередко рассказывают члены жюри. Недавний выпуск не стал исключением.

Крайне печальную историю рассказала Ирина Дубцова после того, как услышала исполнение песни "Твои следы" на стихи Евгения Евтушенко. Пение участника оказалось настолько проникновенным, что артистка вспомнила трагичный момент собственной жизни. Она рассказала, что с этой композицией у нее связаны и грустные, и прекрасные воспоминания. "Мои слезы, наверное, уже светлые", – признается звезда.

Некоторое время назад ее позвали на вечер, посвященный творчеству Бабаджаняна, и попросили исполнить именно это песню. По словам Дубцовой, буквально за несколько дней до этого ушел из жизни ее отец. Смерть родителя буквально добила артистку, выкинула ее из реальной жизни: она не выходила из дома, не выступала, была подавлена депрессией. "Когда мне дали эту песню, это заставило меня выйти из дома ради этой песни. Я понимала, что буду петь эту песню ему", – говорит Ирина.