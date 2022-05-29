"Нам не нужна Примадонна": Беглую Пугачеву вышвырнули с пьедестала шоу-бизнеса

Вот уже который месяц Алла Пугачева живет в Израиле и пока не торопится на родину. В разгар спецоперации на Украине она практически сбежала из России, захватив с собой Максима Галкина и маленьких детей. И пока Примадонна скитается на чужбине, ее репутация в глазах соотечественников стремительно ухудшается.
Послужил этому скандал, который закатил ее муж на еврейской земле. Порой комик делится роликами, на которых критикует действия российского правительства. За это юмориста закидали камнями высоко патриотичные личности. Они призвали Максима Галкина не соваться в Москву.
Другой вопрос — Алла Пугачева. Она хранит молчание по поводу политической обстановки. Теперь народ гадает, готова ли знаменитость прилететь в Россию после побега. Между тем Лев Лещенко заявил, что певица все-таки вернется, причем вместе с мужем, а пока они просто отдыхают. Артист добавил, что поддерживает связь с Максимом Галкиным.
Кроме того, 80-летний вокалист отметил, что привилегированное место Примадонны должно отойти другому человеку. Лев Лещенко указал, что кандидат на место под солнцем должен выполнять организационные и руководящие функции на эстраде.
"Нам нужна не новая Примадонна, а новый начальник, который собрал бы вокруг себя всю музыкальную индустрию", — выразился артист. Таким образом он будто вышвырнул Аллу Пугачеву с пьедестала шоу-бизнеса, где она правила всем и вся, определяя человеческие судьбы.