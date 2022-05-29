"Меня топтали": Огрызнувшийся на Пугачеву певец стерпел грязные унижения

Накануне вышла передача "Привет, Андрей", посвященная песням Игоря Шаферана. Одним из гостей авторской программы Андрея Малахова стал знаменитый певец Михаил Муромов. Он поведал, что познакомился с поэтом-песенником в непростой для него период. "Это было в то время, когда меня топтали. Я был везде непроходной", – отвечает певец.
Кстати, ранее Михаил Муромов заявлял, что неудачная карьера у него сложилась из-за Аллы Пугачевой. По словам артиста, Примадонна специально платила деньги, чтобы певца не приглашали на телевидение. Так, он отметил, что у народной артистки СССР были связи, благодаря которым путь на телевидение ему был закрыт. Огрызнувшийся на Пугачеву Муромов добавил, что ей не нужны были звезды.
Напомним, что Примадонна не стала молчать и ответила на критику в свой адрес, унизив оппонента. Она была удивлена такими нападками, поскольку думала, что с Муромовым у нее всегда были хорошие отношения. Алла Борисовна назвала коллегу по цеху неудачником и отметила, что никогда никому не пыталась перекрыть кислород. Также она добавила, что исполнитель хита "Яблоки на снегу" много пил, вспомнив, как они вместе гуляли в ресторане.