"Шансы не велики": сгорающую от рака Вайкуле увезли на "химию" в Америку

Когда началась спецоперация, некоторые звезды решили покинуть Россию и не иметь с ней ничего общего. Одной из тех, кто улетел, оказалась Лайма Вайкуле. Артистку заметили в США.
В интервью западной прессе знаменитость пояснила, что причина отъезда – личные причины. Правда, никакой конкретики артистка тогда не выдала. А теперь появилась информация, что причина столь быстрого отъезда Лаймы Вайкуле – рецидив онкологического заболевания, с которым певица борется последние 20 лет.
По слухам, артистка в настоящее время проходит химиотерапию. "Плоха она совсем. Говорят, шансы не велики", – говорит анонимный источник.
Конечно, пока это информация не подтверждена. Лайма Вайкуле никак не комментирует свое здоровье. Правда, не так давно артистка все-таки обронила несколько слов относительно своего самочувствия.
По словам певицы, когда друзья с Украины у нее спрашивают про здоровье, она неизменно отвечает: что "определенно лучше". "Сейчас неприлично говорить о своих проблемах", – считает онкобольная 68-летняя Лайма Вайкуле.
Напомним, недавно артистка вступилась за своего друга Максима Галкина. Она резко ответила Маргарите Симоньян, которая во время шоу Владимира Соловьева назвала юмориста геем, который женился на пожилой женщине для отвода глаз.