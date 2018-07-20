Ревва заобнимал Вайкуле в Юрмале

На Рижском взморье продолжается фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала-2018". "99 процентов артистов, которые в нем участвуют, это те, кого хочу видеть лично я, – рассказала хозяйка праздника Лайма Вайкуле. – И приглашении их руководствуюсь двумя принципами – огромный талант и способность работать вживую". За юмор в этом году здесь отвечают Верка Сердючка, Марина Кравец и Алексндр Ревва. Как обнималась с ним прекрасная Лайма за кулисам зала "Дзинтари!"