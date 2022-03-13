Удалили ткани: Что хирурги сделали с Вайкуле

Лайма Вайкуле обращалась к пластическим хирургам, уверены эксперты.



Лайма Вайкуле вот-вот отметит 68-летие, между тем выглядит звезда едва на 45. Сама артистка утверждает, что прекрасно выглядеть ей помогает правильное питание и активный образ жизни. Артистка старается просыпаться в одно и тоже время, дескать, так она держит организм в тонусе. Каждый день натощак Вайкуле обязательно выпивает стакан воды. Завтракает Лайма овсянкой с чаем – от кофе она давно отказалась. Периодически знаменитость занимается оздоровительным голоданием.

Вайкуле клянется, что никогда не оказывалась на столе у пластического хирурга. Мол, гладкое личико – результат здорового образа жизни и отсутствия стрессов. Между тем уверениям исполнительницы хита "Вернисаж" верят не все.

Эксперт в области пластической хирургии Олег Баниж заявил, что Лайма Вайкуле делала операции в США. В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ доктор рассказал о том, что зарубежные хирурги сделали с артисткой.

Баниж поведал, что Вайкуле удалили жировую ткань в области подбородка, сделали круговую подтяжку лица, подняли скулы и отрезали лишнюю кожу вокруг глаз. О том, что над внешностью артистки колдовали хирурги, говорит изменение формы глаз.

"У нее изменились глазки, стали чуть-чуть лисьи" – подчеркнул доктор.

Перечисленные выше процедуры, отметил Олег Баниж, – очень дорогое удовольствие. Лайма Вайкуле потратила на преображение миллионы.