Умыкнула отрепья Лолиты? Стареющая Бузова лезет из кожи вон ради мужиков

Недавно в Москве прошла премия "ЖАРА Music Awards", которую посетили десятки российских знаменитостей. Но отличилась, как всегда, Ольга Бузова, которая появилась на красной дорожке в весьма откровенном наряде. Поющая телеведущая надела черное длинное платье с полупрозрачным верхом. Блондинка не стала надевать топ или бюстгальтер. Она лишь залепила соски наклейками в виде сердца.
Этот образ показался странным историку моды Александру Васильеву. Он считает, что в "голом" платье Бузовой нет ничего оригинального. Мол, таких нарядов множество. По его мнению, одинокая телеведущая пошла на такой шаг, чтобы привлечь внимание мужчин. Она лезет из кожи вон, чтобы представители сильного пола ее заметили, однако конкретно этот наряд, как отметил ведущий "Модного приговора", старит 36-летнюю поп-диву. "Такое впечатление, что это бывшее платье Лолиты", – высказался эксперт.
Кстати, Лолиту, которая появилась на "ЖАРЕ" в элегантном черном платье, Васильев похвалил. Он считает, что артистка выглядела на красной дорожке словно оперная дива Мария Каллас. "Очень статусно. И ей это больше идет", – оценил историк моды образ исполнительницы хита "Пошлю его на...".
Напомним, на премии "ЖАРАMusic Awards" Ольга Бузова получила заветную статуэтку, став победительницей в номинации "Трендсеттер года", а Лолита была признана "Артистом года". Подробнее об этом писали "Дни.ру".