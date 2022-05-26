"Как жить дальше": зареванная Бородина сообщила о беременности

Ксения Бородина записала для поклонников видео.

Ксения Бородина ни на день не оставляется свои аккаунты в социальных сетях без контента. Ведущая шоу "Дом-2" держит своих поклонников в курсе всего, что происходит в ее повседневной жизни, а также обсуждает с ними последние новости. Однако недавний выход в Сеть для знаменитости был омрачен. Дело в том, что на время не были доступны маски с фильтрами, и телезвезда не смогла скрыть свое естественное лицо, записывая новые видео.

Чтобы спасти ситуацию, Бородина открыла приложение Snapchat, где также есть различные фильтры, искажающие лицо. Там Ксения нашла маску, которая делает ее лицо зареванным, и сняла еще один ролик для соцсети, пожаловавшись на сбой в популярной социальной сети. Но не долго звезда экрана горевала. Маски снова стали доступны для интернет-пользователей. "Ну слава Богу, а то мы не знали, как жить дальше", – сказала брюнетка.

Кстати, этим же вечером Бородина сообщила о беременности. Правда, не о своей. Телеведущей показалась забавной новость о том, что в США на прилавках магазинов появилась игрушка – вынашивающий младенца Кен. "Осталось только, чтобы у их мужиков месячные пошли", – прокомментировала звезда в своем телеграм-канале.

Ранее Ксения Бородина спустилась в метро. Ситуация в общественном транспорте показалась ужасной телеведущей. Она зареклась, что больше не спустится в подземку. Что так разозлило ведущую "Дома-2", писали "Дни.ру".