Зажравшуюся Бородину спустили с небес на землю: Добро пожаловать в реальный мир!

Народ обиделся на Ксению Бородину.

Накануне Ксения Бородина спустилась в метро, чтобы быстрее добраться до нужного ей места, однако телеведущая потратила на поездку больше времени, чем ожидала. Дело в том, что в тот момент в подземке был час пик. Знаменитости не понравилась образовавшаяся в общественном транспорте толкучка. "Тут как бы 10 сантиметров между друг другом нет!", – жаловалась она в соцсети.

Выходя на улицу, Бородина записала видео, в котором поделилась эмоциями от поездки на метро. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" призналась, что очень вспотела и из-за этого чувствует злость. Телезвезда зареклась больше никогда не ездить в общественном транспорте, ведь так, по ее словам, вовсе не быстрее.

Интернет-пользователи пришли в ярость от снобизма Ксении. Они попытались спустись на землю знаменитость. "Добро пожаловать в реальный мир, принцесса!", "Пусть пешком ходит, мозги проветривает!", "Зажралась. А когда начинала "Дом-2" вести, не ездила в метро в это время или сразу в Бентли села?", – высказались люди.

Ранее Ксения Бородина дала понять, что ее охватил страх перед будущим. Телеведущая рассказала, что плохо переносит ситуации, которые не может контролировать. Слова брюнетки приводили "Дни.ру".