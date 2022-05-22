Разведенка Бородина показала волосатую промежность с "анальной пробкой": Засунули бы уже

Ксения Бородина шокировала народ мерзким снимком.

В последнее время многие российские звезды шоу-бизнеса начали осваивать такую платформу, как Telegram. Ксения Бородина – не исключение. Телезвезда активно ведет соцсеть, делясь с подписчиками мыслями. Недавно она ошарашила поклонников, выложив весьма пикантный и даже непристойный кадр.

Ведущая "Дома-2" опубликовала рекламу мужских духов Tom Ford. На ней изображена мужская задница, а внутри волосатой промежности красуется скляночка с парфюмом. Теледива не оценила такой маркетинговый ход и написала: "У меня у одной ощущение, что они там *** дались".

Подписчики поддержали Ксению и даже заявили, что духи на фотографии больше напоминают анальную пробку. "Ну засунули бы уже колпачок во внутрь, чего уж", "Ахахах, ужас", "С запахом пука настоящего мачо?", "Остановите эту планету", "Аромат так себе", "Их уже не спасти", "Даже страшно представить, чем они пахнут", "Это больше смахивает на антирекламу, чем на рекламу", "Анальная пробка", – написали шокированные пользователи сети.

Напомним, что недавно Ксения Бородина удивила фанатов гораздо более печальной вестью. Она объявила о разводе со своим мужем Курбаном Омаровым. Пара прожила вместе не один год и даже имеет общую дочь Теону. Стоит отметить, что даже ради наследницы они не смогли расстаться мирно. Так, экс-возлюбленные полили друг друга грязью, обвинив в изменах.