"Плохо стояло": потекшая Боня рассказала о половом органе бывшего мужа Бородиной

Сегодня состоялась премьера первого выпуска рутуб-шоу "Злые языки", в котором посплетничали известные блогеры, обсудили последние новости шоу-бизнеса. Так, одной из тем для беседы стала личная жизнь ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной.
Один из блогеров поинтересовался, мог ли Курбан Омаров поднять руку на свою теперь уже бывшую жену. На этот вопрос поспешила ответить бывшая участница телестройки Виктория Боня. Она заявила, что если бы экс-супруг действительно избил телеведущую, то та уже давно бы показала побои публике. "Она же рассказывала, что у Омарова плохо стояло, маленького размера", – поведала Виктория о половом органе Курбана, сославшись на Бородину.
Интересно, что не так давно Виктория довольно мило общалась с Омаровым по телефону. Тот разговор был снят на видео и опубликован в телеграм-канале бывшего Бородиной. Тогда Боня, беседуя с мужчиной, призналась, что ее тело стало неосознанно увлажняться. "Ладошки чего-то вспотели", – сказала блогерша.
Ранее сообщалось, что Викторию Боню выгнали с ковровой дорожки Каннского фестиваля. Дело в том, что телезвезда захотела устроить перформанс. Подробнее об этом писали "Дни.ру".