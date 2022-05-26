"Асексуально до ужаса": оголившаяся Рудковская довела до тошноты

Яна Рудковская обожает примерять различные наряды и демонстрировать свои образы поклонникам. Порой продюсер подходит к делу оригинально – снимает короткие ролики, на которых предстает в роскошной одежде, и публикует в социальных сетях. Например, так она поступила, надев роскошное платье перед концертом Димы Билана в Санкт-Петербурге.
Записывая видео, Рудковская слегка оголилась. Наготу супруги Евгения Плющенко прикрывал лишь короткий белый халат. Во второй части ролика Яна показала надетое на ней длинное платье, покрутившись вокруг себя. Продюсер сравнила себя с Золушкой, написав под видео, что тыква уже не превратится в люксовый автомобиль.
Однако далеко не все интернет-пользователи оценили образ Рудковской. Например, один из подписчиков Яны написал, что ей в халате намного лучше. "Такая несуразная", "Все платья, как у куклы", "Понты особенно в такое время выглядят нелепо и асексуально до ужаса", – высказались комментаторы, дав понять, что внешний вид знаменитости довел их до тошноты.
Ранее стало известно, что Яна Рудковская лишилась 30 миллионов рублей. Жену прославленного спортсмена обманул знакомый прораб. Подробнее об этом писали "Дни.ру".