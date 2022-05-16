"Среди копеечных вешалок": распродающую брендовые шмотки Рудковскую заметили в магазине для бедных

Яна Рудковская давно привыкла к роскоши, но иногда свои привычки приходится менять.

В последнее время пользователи Сети всерьез переживают о том, что уровень благосостояния звездной блондинки основательно пошатнулся. Например, недавно стало известно о том, что Яна Рудковская распродает брендовые шмотки, чтобы заработать. А теперь продюсера и вовсе заметили в простом строительном магазине, популярном у обычных людей или попросту бедных, если судить по звездным меркам.

Инстадива появилась в магазине в сопровождении своего супруга Евгения Плющенко и одного охранника. После того, как кадры звездного шопинга появились в Интернете, на голову гламурной блондинки посыпались издевки.

"Рудковская с охраной выхаживает среди копеечных вешалок и полок," – сыронизировали ехидные пользователи.

Как сообщили "7 Дней", жена Плющенко решила ответить на издевки и заметила, что ей просто негде больше покупать вещи для дома – хотя бы те же самые вешалки, а бедность, которой ее попрекают хейтеры, здесь ни при чем.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что продавая свои вещи от знаменитых дизайнеров, Яна Рудковская делает хорошие скидки. Услышав об этом, многие пользователи тут же решили, что в звездной семье наступили по-настоящему трудные времена. Впрочем, вполне может статься, что блондинка просто освобождает место в доме.