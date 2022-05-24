Лишившаяся миллионов Рудковская обложила обдурившего ее мужика: Врун и мошенник!

Недавно в Сети появилась информация о том, что продюсер Яна Рудковская, обратившись к знакомому прорабу, лишилась 30 миллионов рублей. Супруга Евгения Плющенко дала строителю эту сумму в надежде, что тот приобретет строительные материалы и выплатит заработную плату рабочим. Однако вскоре прораб скрылся и перестал выходить на связь. Блондинка обратилась в полицию.
Чуть позже известное издание опубликовало интервью с прорабом-мошенником. Беседуя с журналистами, мужчина стал отрицать свою вину. Он заявил, что в строительство были вложены все деньги, и работы продолжаются. А Рудковская, по словам прораба, просто жадная. Якобы из-за споров Яна угрожает мужчине тюрьмой и стремиться его посадить, как своего экс-супруга.
Рудковская пришла в ярость от сказанного. Когда горе-строитель оказался перед ней, та не смогла сдержать эмоции. Яна орала благим матом на мужчину и записывала видео, которое позже появилось в ее телеграм-канале. "Почему ты врешь, что у тебя идут работы? Я покажу, какой ты врун и мошенник!", – сказала продюсер.
Яна Рудковская смогла дожать обманщика. Тот признался, что врал, когда называл жену Плющенко жадной. Также прораб рассказал, что денежные средства, которые он получил от нее, потратил на другой объект. "Ну хоть лед тронулся и человек признался", – пишет знаменитость в телеграм-канале.