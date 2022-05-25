"На статью наговорил": плюнувшего в Россию беглеца Галкина вздрючили за глаза

Сбежавший в Израиль Максим Галкин в последнее время стал едва ли не самой обсуждаемой персоной.

Дело в том, что юморист не просто покинул родину, как сделали многие селебрити, но и продолжает время от времени высказывать свою позицию из-за границы. Такое поведение шоумена не одобряют многие российские патриоты. В их числе – журналист Михаил Шахназаров, который довольно резко отреагировал на слухи о возвращении Максима Галкина.

В шоу "Полный абзац" журналист за глаза вздрючил плюнувшего в Россию беглеца. Шахназаров отметил, что муж Примадонны уехал из страны в трудный для нее момент, а затем стал рассказывать в своих роликах, на чем он потерял деньги. О том, что люди сейчас теряют здоровье и жизни, юморист, очевидно, не подумал. Возвращаться с такими приоритетами, по мнению Шахназарова, не стоит.

"Максим там на статью наговорил, как я понял," – добавил журналист.



Что касается слухов о разводе звездной пары, то их Шахназаров уверенно назвал "вбросом". Если супруги решат вернуться, они могут сделать это как вместе, так и порознь. Напомним, ранее появились слухи о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева пробудут в Израиле до конца лета, а затем вернутся в Россию, так как их детям нужно будет идти в школу.

Недавно в Сеть попали кадры шикарной израильской виллы Аллы Пугачевой и Максима Галкина – выяснилось, что супруги живут у брата юмориста.