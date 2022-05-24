"Начну говорить": Хищная Пугачева готова давать показания по делу о бежавшем с родины Галкине

С момента побега в Израиль Алла Пугачева почти не комментирует новостную повестку.

Звездное семейство укатило за бугор еще в феврале и все это время живет за пределами в России. И хотя Примадонна говорит, что отъезд связан с отдыхом и лечением, многие считают, что всему виной негативные высказывания в адрес спецоперации на Украине, которыми супруг Аллы Пугачевой разгневал и коллег по цеху, и поклонников.

Несмотря на то, что Максим Галкин обосновался в Израиле, ему все никак не дает покоя родная страна, о которой он то и дело говорит – в нелицеприятном ключе. Так, в его микроблоге появлялись несколько громких и крайне противоречивых заявлений. Да, артист не последовал примеру своей супруги, которая продолжает хранить молчание, практически не реагируя на слухи, домыслы, да и новостную повестку в целом.

Не так давно Оскар Кучера сказал, что из-за своего длинного языка муж Аллы Пугачевой нажил проблем: якобы, на шоумена могут завести уголовное дело за антироссийские высказывания. Судя по всему, только это может заставить говорить Примадонну. По крайней мере так считает Марат Гельман (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.12.2021), который накануне передал слова, произнесенные Аллой Борисовной.

"Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь", – цитирует ее высказывание известный публицист.

Складывается впечатление, будто Примадонна – настоящая хищница, которая готова до последнего отстаивать честное имя своего супруга и давать необходимые для его репутации показания. Тем не менее, пока никакого дела не заведено, а каким будет монолог Аллы Пугачевой, остается только догадываться.