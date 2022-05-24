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Шоу-бизнес
"Сидят в Израиле и огрызаются": возмущенный Тарзан плюнул в уехавших из России звезд-предателей

"Сидят в Израиле и огрызаются": возмущенный Тарзан плюнул в уехавших из России звезд-предателей

Главный диджей России Катя Гусева в роскошном караоке-клубе Юлии Корелиной "ФортеПьяно" презентовала альбом ремиксов на суперхит "Папик". Музыканты со всей страны присылали свои композиции, а десять лучших и вошли в итоге диск, в издании которого помогло агентство JK agency. Такого прежде никто не делал! Одним из первых CD получил Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан. А потом поделился мнением о последних событиях в стране с журналистами.

Продолжение: Поддержавший российских солдат Глушко сделал заявление о скандале с тещей-украинкой
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Чулпан Хаматова теперь в Латвии, Татьяна Лазарева – в Испании, Рената Литвинова – во Франции. Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Алла Пугачева и Максим Галкин – в Израиле.

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 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Тарзан сбежавших за рубеж звезд осуждает. "Я не думаю, что они еще появятся в России, – полагает стриптизер. – Я смотрю какие-то отрывки, где они сидят в Израиле и огрызаются, посылают всех на... Такое поведение, мягко говоря, выглядит некрасиво. Но все эти люди, на самом деле, понимают, что делают что-то не то, и отсюда вот эта злость. Мне их жалко, потому что это люди без Родины, люди, предавшие память своих отцов, которые погибали за право нас быть на этой земле. А эти люди взяли его и легко похерили. Бог им судья".

Напомним, что находящийся по другую сторону баррикад Андрей Макаревич недавно заявил в соцсетях: "Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия от вас уехала, му***чье! (бранное, вульгарное слово в значении "дураки" – Прим. ред.). Россия – это они, а не вы".

С Катей Гусевой. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Когда началась эта тяжелая для всех история, в прессе поползли слухи, что в семье Сергея Глушко и уроженки Киева Натальи Королевой случился конфликт на почве политических разногласий – мол, дело дошло почти до развода. Тарзан это опроверг. "Это бред, – заверил он. – Нас разводят по несколько раз в год. Но у нас прекрасные отношения и с женой, и с тещей (Заслуженной артисткой Украины Людмилой Порывай – Прим. ред.). У нас нет никаких политических дебатов!"

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 24 мая 2022, 08:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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