Второй Моисеев: Угодивший в гей-скандал Галкин поплатился за извращения

Об уехавших из страны Максиме Галкине и Алле Пугачевой резко высказался Иван Охлобыстин.

55-летний артист полагает, что Максима Галкина нельзя считать частью русской культуры, поэтому и жалеть об его отъезде не стоит. По мнению Охлобыстина, муж Примадонны скорее относится к чему-то дополнительному, что долгое время было главным. Что касается недавнего гей-скандала, в который угодил юморист, то относительно этого трудно что-то сказать. Как выразился Охлобыстин, свечку он не держал, но вообще таких аномалий побаивается – пишет "Общественная служба новостей".

В интервью StarHit актер также признался, что все программы Галкина вызывали у него оторопь, а сам юморист внушил к себе некое отчуждение. При этом говорить о нем с точки зрения человеческих качеств Охлобыстин все же не может. Актер привел в пример Бориса Моисеева, о котором в Сети тоже пишут всякое, а его близкие утверждают, что он прекрасный товарищ. Галкин вполне может быть вторым Моисеевым в этом плане.

"Я просто отношусь к этим извращениям, сами понимаете, очень отрицательно," – объяснил свою позицию по отношению к Галкину актер.

Таким образом в глазах Охлобыстина муж Примадонны невольно поплатился за извращения, в которых его обвинили. Что касается самой Пугачевой, то и она, по мнению актера, является "противоречивым символом". Из-за нее в России могли не появиться тысячи других символов, так как артистка долгое время была тем человеком, через которого надо пройти, чтобы пробиться наверх – пишет РИА ФАН. С отъездом Пугачевой, по мнению Охлобыстина, плотина может прорваться и многие талантливые музыканты сумеют построить карьеру.