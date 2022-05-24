62-летний Николаев подцепил двух тощих девиц после ухода жены: Не стыдно?

Накануне Юлия поделилась снимками с торжественного мероприятия, которое она посетила вместе с мужем. Супруги отправились на день рождения к Наталье Подольской и ее сестре-двойняшке Юлиане – женщинам исполнилось по 40 лет. 62-летний Игорь Николаев не растерялся, подцепил красоток-именинниц, которые выглядели как две сногсшибательные тощие девицы, и сделал с ними фото. Рядом примостилась и сама Проскурякова, которая нарядилась гораздо скромнее главных героинь вечера.
После того, как снимки появились в соцсетях Проскуряковой, фолловеры принялись бурно обсуждать внешний вид избранницы Игоря Николаева. Одним показалось, что Юлия выглядит очень старомодно, другие же сочли ее стиль элегантным и благородным и даже стали стыдить хейтеров Проскуряковой.
"Скромность украшает. Юля, это про вас", "Прям по королевскому этикету", "Юля, не меняйте стиль, выглядите очень достойно", "Юля старится на глазах, может не стоит экономить на стилисте?", "Вам не стыдно?" – принялись дискутировать фолловеры в комментариях.
Напомним, что Юлия Проскурякова не сидит без дела и старается реализоваться в жизни. Не так давно она присоединилась к новому и сравнительно молодому театру "Курс". На днях Юлия играла в спектакле, а затем сделала заявление об уходе. Жена Игоря Николаева вместе с театром ушла на каникулы, чтобы набраться сил и вернуться на сцену осенью.