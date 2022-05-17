"Мы уходим": Жена Игоря Николаева обратилась к россиянам

Жена Игоря Николаева сообщила поклонникам неприятную новость: она лишилась дорогого.

Юлия Проскурякова, видимо, не хочет быть просто женой именитого музыканта, подобно многим супругам знаменитостей. Очевидно, что девушка стремится к самореализации, мечтая о славе актрисы. Не так давно молодая возлюбленная Игоря Николаева присоединилась к новому и сравнительно молодому театру "Курс", а накануне выступила с важным заявлением.

Вот-вот труппа театра вышла на сцену со спектаклем под названием "Утиная охота". Как оказалась, эта постановка была последней. Но не спешите отчаиваться, "Курс" не закрывается, а просто берет выходные, чтобы набраться сил и снова выступать перед своими зрителями. "Мы уходим на каникулы и встретимся с вами в сентябре", – обратилась к россиянам в своем микроблоге Юлия Проскурякова.

Жена Игоря Николаева отметила, что этот сезон показал, что даже у молодого и нового театра есть будущее: это хорошо в первую очередь для выпускников-заочников, который смогут выходит на сцену и позволить надежде на востребованность в карьерном пути не умереть. Судя по всему уход, театра на каникулы сильно растрогал актрису: она поблагодарила команду за аншлаги, а также обратилась к каждому, кто приложил руку к успеху "Курса", со теплыми и трогательными словами.