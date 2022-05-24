"Только что родился": в семье 70-летнего Газманова пополнение

Супруги отправились в величественный и живописный Дагестан. По признанию Марины Газмановой, это невероятное место еще сильнее подсветило их любовь друг к другу. Кроме того, в Дагестане в звездной семье неожиданно случилось пополнение – жене Олега Газманова подарили настоящего коня!
"Он только что родился, на белоснежной благородной морде коня светятся два голубых глаза, у него тонкая нервная система, этим он очень похож на меня," – с воодушевлением рассказала о прибавлении Газманова.
Женщина буквально с первых минут встречи поняла, как близок ей этот необычный конь, который, к тому же, родился с ней в один день. А уже после жена популярного исполнителя узнала, что получает это животное в подарок от щедрого дагестанского мужчины – отца своей подруги. В своих соцсетях Марина призналась, что теперь ей нужно лишь уговорить 70-летнего мужа, чтобы тот позволил забрать коня в Москву.
Также теперь перед Газмановой стоит проблема выбора имени для нового друга. Женщина уверена в том, что из жеребенка вырастет настоящий красавец – такому нужна подходящая кличка. За советом Марина даже обратилась к своим подписчикам, и те уже предложили ей множество интересных вариантов – осталось только выбрать.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Олег Газманов, Надежда Бабкина и Николай Басков попали под раздачу.