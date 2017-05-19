Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

Накануне, 18 мая, в столичном кинозале "Россия" состоялась национальная телевизионная премия "Дай пять!", в рамках которой вручались награды деятелям кино, телевидения, спорта и музыки. Ведущими мероприятия стали шоумен Дмитрий Нагиев и комедийная актриса Юлия Топольницкая. По красной дорожке прошлись множество отечественных знаменитостей, однако особое внимание привлекли к себе актриса Лиза Арзамасова и певец Родион Газманов. Пара просто светилась от счастья, вместе позируя журналистам и фотографам. Отметим, что Лиза и Родион занимаются общим делом – они состоят в благотворительном фонде, направленном на помощь одиноким старикам.
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