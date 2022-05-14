"Ура! Сбылось": сбежавшая из России жена патриота Газманова нашлась в неожиданном месте

Накануне жена Олега Газманова удивила фанатов известием о том, что она покинула Россию. Для подписчиков Марии это стало настоящим шоком, они даже подумали, что женщина решила сбежать из страны, последовав примеру многих российских звезд.
Дело в том, что еще недавно семья Газмановых заявляла о своей любви к Родине, проявляя истинный патриотизм. Так, певец и его родные поддержали российское правительство после начала специальной операции на Украине. Кстати, после этого они подверглись критике, супруге артиста даже пришлось закрыть комментарии в социальных сетях.
Однако, как оказалась, Газманова не уехала из России навсегда, а лишь решила отправиться в отпуск, чтобы немного отдохнуть от столичной суеты. По всей видимости, шквал негатива в адрес женщины оказал серьезное влияние на ее нервную систему, поэтому Мария решила, что нуждается в перезагрузке.
Поначалу она скрывала место, в которое отправилась, выдерживая паузу и сохраняя интригу. Однако накануне решила все-таки раскрыть карты и показать место отдыха. Так, она захотела исполнить давнюю мечту и отправиться в неожиданное место – Каппадокию, находящуюся в Турции. Это место славится своими живописными видами. "Ура! Сбылось", – написала муза Газманова в своем микроблоге.