"Торкает в конвульсиях": невменяемую Бузову застукали в "борделе" после предложения о замужестве

21 мая в Сочи прошел спектакль с участием поющей телеведущей "Мужчина нарасхват". Когда роли были сыграны и артисты вышли на поклон, Ольга Бузова от удивления разинула рот. Дело в том, что солидный мужчина в брючном костюме поднялся к ней на сцену и встал на одно колено. Увидев заветное кольцо, 36-летняя разведенка засияла.
О дальнейших взаимоотношениях новоявленного жениха и одинокой блондинки история умалчивает: звезда держит интригу. Известно лишь, что после предложения руки и сердца Ольга Бузова решила поразвлечься в компании близких людей. Она сняла несколько роликов во время милой вечеринки, а в разгар тусовки, видимо, вошла во вкус.
В одной из соцсетей поющая телеведущая разместила ролик, на котором дрыгается в разные стороны, пытаясь исполнить танец. Пользователи Сети испугались — из театральной дивы Ольга Бузова превратилась в нечто невменяемое. Некоторые отметили, что местоположение звезды напоминает "бордель", а состояние певицы кажется предсмертным.
"Ее торкает в конвульсиях", "Припадки нервные", "Паралитик", "Трясется как будто электрошокер подключили", "Судороги?", "Сколько можно кривляться, пора семью!" — отреагировали зрители.
К слову, поп-дива чудесным образом совмещает дикие тусовки и стремление к браку. 36-летняя Ольга Бузова чувствует себя молодой, готовой к свадьбе и рождению детей. Только вот в личной жизни пока полная неразбериха.