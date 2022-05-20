"Разоблачение": Гей-скандал вокруг Галкина, Лазарева и Киркорова достиг апогея

Недавно имена Максима Галкина, Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева прозвучали в некоторой связи с темой ЛГБТ-культуры.

Виной тому стал журналист Михаил Шахназаров, который заговорил о представителях гей-культуры на российской эстраде после слов Филиппа Киркорова, выступившего в поддержку Максима Галкина. Заявление Шахназарова было довольно уклончивым, но неприятный эффект произвело и поспобствовало развитию гей-скандала.

Психолог Ирен Тарро после этого высказалась о личностных качествах самого Михаила Шахназарова. В эксклюзивном комментарии для "Дни.ру" Тарро рассказала, что журналист, судя по дате его рождения, будет вечно стремиться к недостижимому идеалу, сильно преувеличивая свои положительные качества и недооценивая отрицательные. В психологическом портрете мужчины заметно высокомерие и презрение к "тупым обывателям". Такой человек всегда будет искать недостатки в других и при этом очень резко высказывать свою точку зрения.

"Я считаю, что нужно следить прежде всего за собой, и полностью соглашусь с высказыванием Киркорова "не совать нос не в свои дела". Иначе его разоблачение ни к чему хорошему не приведет," – предупредила Ирен Тарро.

По мнению психолога, сейчас к представителям ЛГБТ-культуры при большом желании можно приписать чуть ли не каждого второго эстрадного исполнителя, но журналист должен понимать, что это личное дело каждого. Вот почему сейчас, когда гей-скандал вокруг некоторых звезд достиг апогея, таким людям, как Шахназаров, пора остановиться.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров признался в чувствах к угодившему в гей-скандал Максиму Галкину.