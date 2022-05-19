Туда-сюда-обратно: Дава сделал приятно новой невесте под носом у Бузовой

Поющая телеведущая, судя по всему, пока не обрела счастье с другим мужчиной, по крайней мере она такими радостными новостями не делится. А вот ее экс-бойфренд уже в отношениях, которые долгое время держал в секрете. Однако прессе удалось подловить экс-возлюбленного Ольги Бузовой с новой избранницей.
Долгое время Даве приписывали роман с певицей Мари Краймбрери, с которой он выступал в шоу "Дуэты", и в итоге со сцены позвал ее на свидание. Как дальше развивались события, блогер не афишировал, при этом поклонники часто подлавливали артистов на том, что они находятся одновременно в одних и тех же местах. И даже на музыкальной премии "Жара", которая прошла накануне, оба избегали вопросов об отношениях.
Наконец-то роману Мари Краймбрери с бывшим Ольги Бузовой нашлось достойное подтверждение: парочку засняли рядом с домом блогера. Поговаривают, что сразу после премии "Жара" парочка провела время в отдельной VIP-комнате одной из московских кальянной. Судя по всему, голубки недостаточно насладились друг другом и решили продлить приятный вечер в более уединенной обстановке.
К слову, Давид Манукян, кажется, действует по принципу "туда-сюда-обратно". Ведь, сбежав от поющей телеведущей, он привел новую возлюбленную в свою квартиру, которая находится в соседнем подъезде от бывшей девушки. Получается, парочка наслаждалась друг другом буквально под носом Ольги Бузовой.