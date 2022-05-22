"Мы разводимся": Пугачева поставила точку

Правда о звездной семье вышла на поверхность после гей-скандала. Алла Пугачева и Максим Галкин уже не могут скрывать очевидного.

Связь Примадонны и ее супруга муссируют так, будто нет ни глобального потепления в мире, ни голода в Африке. Алла Пугачева и Максим Галкин стали привлекать еще больше внимания после отъезда в Израиль.

Масла в огонь добавило и сенсационное "разоблачение" юмориста: стали поговаривать, будто в постели он предпочитает мужчин, а пожилая жена ему нужна только для прикрытия. Гей-скандал вышел из берегов и неминуемо докатился до самой Пугачевой.

Певица поставила точку среди груды слухов — посадила среди них зерно истины. Оказалось, Алла Пугачева и Максим Галкин уже обсудили разрыв брачных уз и решили его избежать. По крайней мере, так утверждает сама Примадонна.

"Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет", — заявила о расставании с мужем артистка.

Пикантных подробностей, а уж тем более интимных пристрастий своего благоверного звезда озвучивать не стала. Тем не менее конец ужасающим домыслам все-таки пришел: теперь ясно, что Алла Пугачева и Максим Галкин не разлей вода. Ну а что будет дальше — поживем-увидим.

Напомним, нумеролог Клара Кузденбаева оценила гармоничность союза Примадонны и комика. Эксперт объяснила, что Алла Пугачева и Максим Галкин далеко не идеальная пара. Выяснилось, что в программе певицы нет самого главного — женского счастья.