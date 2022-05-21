"Я – мать геев": после разоблачения Галкина всплыло сенсационное признание Пугачевой

Недавно Максим Галкин оказался в центре гей-скандала. Его разоблачила Маргарита Симоньян, которая заявила, что юморист – представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Накануне же Вика Цыганова рассказала о сенсационном признании Примадонны, которое она сделала некоторое время назад.
Артистка рассказала, как однажды она негативно отозвалась о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако такие нелестные слова не пришлись по душе Алле Пугачевой. По словам певицы, Примадонна отчитала ее за столь дерзкие речи. Цыганова вспомнила, что Пугачева ей сказала: "Я – мать геев!". Также она отметила, что эта история кардинально изменила ее жизнь, так как ей закрыли дорогу в шоу-бизнес.
Кроме того, Цыганова негативно высказалась по поводу песенного конкурса "Евровидение", отметив, что Россия не нуждается в нем. По ее мнению, у нашей страны совсем другие ориентиры и ценности, а потому не нужно равняться на конкурсы, где "мужики целуются".
Также она раскритиковала Ксению Собчак и таких культурных деятелей, как Кирилл Серебренников и Константин Богомолов. Она убеждена, что такие личности не приносят пользу обществу, а их деятельность ей и вовсе не по душе. Как оказалось, артистке противны постановки режиссеров, она считает их мерзостью.
Напомним, что Цыганова – известная в российском шоу-бизнесе певица. Также она является композитором. Ее супруг – Вадим Цыганов – популярный и именитый продюсер.