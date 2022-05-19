Предательство, развод, рухнувшие надежды: Личная жизнь Пугачевой тухнет в помойной яме

Брак с Максимом Галкиным у Аллы Пугачевой, как известно, не первый.



Звезда российской эстрады была замужем аж пять раз! Несмотря на рождение детей, все браки оказались неудачными. А вот в отношениях с комиком Алла Пугачева выглядит счастливой, однако на деле все может быть не так радужно.

Как оказалось, все неудачи в любви Аллы Борисовны можно объяснить астрологией и нумерологией. Проанализировать ее брак с Филиппом Киркоровым решила нумеролог Клара Кузденбаева, которая признала, что этот союз изначально был обречен на провал. У нее в программе – три единицы, а значит, ей нужен самодостаточной мужчина. В итоге поп-король оказался не таким – у него лишь одна единица.

"Если будет мужчина с одной единицей или с двумя, тогда женщина доминирует, а мужчина будет искать отношения на стороне", – отметила нумеролог, говоря о личной жизни Аллы Пугачевой.

А вот с Максимом Галкиным у Примадонны, по мнению Клары Кузденбаевой, гармоничные отношения, но не до конца. У комика достаточное количество единиц, так что он может составить супруге идеальную пару. Однако есть одно "но": и Алла Борисовна, и ее муж – энергетические вампиры, что, собственно, омрачает этот союз. Получается, если верить нумерологии, личная жизнь артистки тухнет в помойной яме.

И это еще не все несчастья в жизни Примадонны, которые обещают ей цифры. Для нее этот год неудачный во всех сферах. Не исключено, что Алла Пугачева может столкнуться с проблемами со здоровьем, в семье, в работе, а также ощутить на себе предательства и падение надежд.