Остервеневший Михалков вломил оскверняющему россиян еврею Макаревичу: Это вы их считаете м***?

Недавно Андрей Макаревич позволил себе нелестное высказывание в адрес бывших сограждан. Никита Михалков не стерпел.

Укативший в Израиль музыкант заявил, что все обсуждения и осуждения бежавших с Родины – тявканье. При этом всех критикующих россиян он обозвал "м***чьем" (бранное, вульгарное слово в значении "дураки". – Прим. ред.). "Это Россия от вас уехала. Россия – они, а не вы", – выдал артист.

Конечно, многим не понравились столь резкие слова, и Андрей Макаревич получил мощный поток негатива – в этот раз уже и от тех, кто раньше еще как-то пытался сохранять нейтралитет. Лидер группы "Машина времени" даже попытался оправдаться, но вышло коряво, он просто еще раз назвал всех "м***ми".

Наконец не выдержал и Никита Михалков, которого слова Андрея Макаревича довели до остервенения. В своем шоу "Бесогон" режиссер коснулся людей, которые негативно высказываются после отъезда из страны. Через программу он обратился к музыканту и уточнил у того, действительно ли Макаревич уверен в своих словах.

"А вот эти люди, вышедшие к нам на "Бессмертный полк" 9 мая с портретами воинов. У меня вопрос: это вот их вы, господин Макаревич, считаете м***ем? А давайте у них спросим, кем они вас считают?" – вмазал еврею за россиян Никита Михалков.

Напомним, Андрей Макаревич недавно стал отцом. Молодая жена родила 68-летнему артисту сына Эйтана. В интервью Ксении Собчак музыкант признался, что не собирается давать ребенку российское гражданство.

