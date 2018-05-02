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Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

  • Дата рождения: 11 декабря 1953
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 172
  • Вес: 70
  • Дети: Дана, Иван, Анна

В детские годы Макаревич жил в коммуналке в двухэтажном доме на Волхонке (этот дом принадлежал когда-то князьям Волконским), напротив Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Потом переехали на Комсомольский проспект в отдельную квартиру, где родилась сестра Андрея, которая младше его на 9 лет.

Под руководством своего отца — архитектора и музыканта-любителя — Андрей с ранних лет играл на фортепиано. Он поступил в музыкальную школу по классу фортепиано, но, вопреки воле родителей, бросил учебу.Андрей Макаревич учился в 19-й московской школе (спецшкола с английским уклоном) в 1960—1970 годах. В 12 лет Макаревич начал самостоятельно заниматься игрой на гитаре.

В восьмом классе основал ансамбль «The Kids», исполнявший кавер-версии иностранных песен. Первое официальное выступление ансамбля произошло в 1968 году.

В 1969 году вместе с одноклассниками-битломанами Александром Ивановым, Павлом Рубиным, Игорем Мазаевым и Юрием Борзовым (вскоре к ним примкнул друг детства Борзова Сергей Кавагоэ, учившийся на этой же параллели в другой московской школе) была организована группа «Машина времени», существующая по сей день.

После окончания школы в 1971 году поступил в Московский архитектурный институт, откуда в 1974 году был отчислен (официально — «за несвоевременный уход с работы на овощной базе», фактически — по закрытому распоряжению одной из партийных инстанций, из-за неодобряемых занятий рок-музыкой), после чего устроился на работу архитектором в Гипротеатр («Государственный институт проектирования театров и зрелищных сооружений») где работал до 1979 года, в 1975 году восстановился в МАРХИ на вечернем отделении, окончил его в 1977 году с дипломом художника-графика и архитектора. Сделал несколько архитектурных проектов, один из которых — цирк. Тем не менее, основным занятием все это время была работа с «Машиной времени».

В 1979 году с «Машиной времени» подписал контракт Союзконцерт, что придало группе легальный статус, и с этого момента Макаревич, уволившись из Гипротеатра, официально стал музыкантом и исполнителем.

С 1982 года сочетал в своем творчестве рок «Машины времени» с акустической бардовской песней, выступая с сольными концертами без сопровождения других музыкантов, с одной акустической гитарой, — на которых исполнял собственные песни, не предназначенные для «Машины времени». Большинство из них издано в составе альбомов, см. раздел «Сольная дискография». Первым крупным сольным концертом было выступление весной 1985 года в Ленинграде, на котором Андрей исполнил все свои хиты — от «Морского закона» до «Вагонных споров». Как правило, в ходе сольных концертов отказывался исполнять песни из репертуара «Машины времени»; исключение делалось лишь для нескольких песен, в числе которых «Вагонные споры» (1984), «Свеча», «Он был старше ее» (1996). Впоследствии охладел к такому формату выступлений, однако в 2010-е вернулся к нему, записав в сольном исполнении песни «К нам в Холуево приезжает Путин», «Сказка о законодателях» и другие.

Уже в 1990-х годах участвовал в записи альбомов группы «Квартал», продюсировал альбом Юза Алешковского «Окурочек». Выпустил несколько сборников своих стихотворений и две биографические книги воспоминаний. 9 мая 1996 года выступил с программой «Песни, которые я люблю» в Театре Эстрады. В телеэфире она была показана на РТР в прайм-тайм (20:00).

Слева направо: Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Михаил Чернов. Юбилейный концерт группы «Цветы», 2001 год

В августе 2001 года организовал проект «Оркестр креольского танго», играет джаз, блюз, босса-нову, румбу, свинг и шансон. «Оркестр креольского танго» собрал музыкантов из самых разных коллективов — из «Машины времени», «Квартала», «Папоротника», «Игорь Бойко Бэнда» и некоторых других.

Со своим проектом «Джазовые Трансформации», вместе с «трио Евгения Борца» и Ирины Родилес, Андрей Макаревич выступает в джаз-клубе «Союз Композиторов». Выступает на блюзовых джем-сейшнах со своим старым приятелем Алексеем White Беловым из группы «Удачное приобретение». Президент фестиваля Сотворение мира.

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