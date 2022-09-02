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Андрей Вадимович Макаревич (иноагент)

музыкант
Андрей Вадимович Макаревич (иноагент)
  • Дата рождения: 11 декабря 1953
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 172
  • Вес: 70
  • Дети: Дана, Иван, Анна

В детские годы Макаревич* жил в коммуналке в двухэтажном доме на Волхонке (этот дом принадлежал когда-то князьям Волконским), напротив Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Потом переехали на Комсомольский проспект в отдельную квартиру, где родилась сестра Андрея, которая младше его на 9 лет.

Под руководством своего отца – архитектора и музыканта-любителя – Андрей с ранних лет играл на фортепиано. Он поступил в музыкальную школу по классу фортепиано, но, вопреки воле родителей, бросил учебу.Андрей Макаревич* учился в 19-й московской школе (спецшкола с английским уклоном) в 1960—1970 годах. В 12 лет Макаревич начал самостоятельно заниматься игрой на гитаре.

В восьмом классе основал ансамбль "The Kids", исполнявший кавер-версии иностранных песен. Первое официальное выступление ансамбля произошло в 1968 году.

В 1969 году вместе с одноклассниками-битломанами Александром Ивановым, Павлом Рубиным, Игорем Мазаевым и Юрием Борзовым (вскоре к ним примкнул друг детства Борзова Сергей Кавагоэ, учившийся на этой же параллели в другой московской школе) была организована группа "Машина времени", существующая по сей день.

После окончания школы в 1971 году поступил в Московский архитектурный институт, откуда в 1974 году был отчислен (официально – "за несвоевременный уход с работы на овощной базе", фактически – по закрытому распоряжению одной из партийных инстанций, из-за неодобряемых занятий рок-музыкой), после чего устроился на работу архитектором в Гипротеатр ("Государственный институт проектирования театров и зрелищных сооружений") где работал до 1979 года, в 1975 году восстановился в МАРХИ на вечернем отделении, окончил его в 1977 году с дипломом художника-графика и архитектора. Сделал несколько архитектурных проектов, один из которых – цирк. Тем не менее, основным занятием все это время была работа с "Машиной времени".

В 1979 году с "Машиной времени" подписал контракт Союзконцерт, что придало группе легальный статус, и с этого момента Макаревич*, уволившись из Гипротеатра, официально стал музыкантом и исполнителем.

С 1982 года сочетал в своем творчестве рок "Машины времени" с акустической бардовской песней, выступая с сольными концертами без сопровождения других музыкантов, с одной акустической гитарой, – на которых исполнял собственные песни, не предназначенные для "Машины времени". Большинство из них издано в составе альбомов, см. раздел "Сольная дискография". Первым крупным сольным концертом было выступление весной 1985 года в Ленинграде, на котором Андрей исполнил все свои хиты – от "Морского закона" до "Вагонных споров". Как правило, в ходе сольных концертов отказывался исполнять песни из репертуара "Машины времени"; исключение делалось лишь для нескольких песен, в числе которых "Вагонные споры" (1984), "Свеча", "Он был старше ее" (1996). Впоследствии охладел к такому формату выступлений, однако в 2010-е вернулся к нему, записав в сольном исполнении песни "К нам в Холуево приезжает Путин", "Сказка о законодателях" и другие.

Уже в 1990-х годах участвовал в записи альбомов группы "Квартал", продюсировал альбом Юза Алешковского "Окурочек". Выпустил несколько сборников своих стихотворений и две биографические книги воспоминаний. 9 мая 1996 года выступил с программой "Песни, которые я люблю" в Театре Эстрады. В телеэфире она была показана на РТР в прайм-тайм (20:00).

Слева направо: Андрей Макаревич*, Юрий Шевчук, Михаил Чернов. Юбилейный концерт группы "Цветы", 2001 год

В августе 2001 года организовал проект "Оркестр креольского танго", играет джаз, блюз, босса-нову, румбу, свинг и шансон. "Оркестр креольского танго" собрал музыкантов из самых разных коллективов – из "Машины времени", "Квартала", "Папоротника", "Игорь Бойко Бэнда" и некоторых других.

Со своим проектом "Джазовые Трансформации", вместе с "трио Евгения Борца" и Ирины Родилес, Андрей Макаревич* выступает в джаз-клубе "Союз Композиторов". Выступает на блюзовых джем-сейшнах со своим старым приятелем Алексеем White Беловым из группы "Удачное приобретение". Президент фестиваля Сотворение мира.

* Макаревич признан в РФ иноагентом от 2.09.2022

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