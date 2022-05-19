Сколько стоит повторить образ прилюдно оголившейся Бузовой

На этой неделе в Crocus City Hall состоялась ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards". Артисты ответственно отнеслись к мероприятию, появившись на красной дорожке в изысканных, смелых и необычных нарядах. Но все внимание, кажется, было приковано к Ольге Бузовой, которая решила оголиться перед публикой.
Телеведущая вышла к папарацци в черном длинном платье с полупрозрачным верхом-сеткой. Знаменитость не стала скрывать грудь бюстгальтером или топом, она лишь закрыла соски с помощью стикини (наклеек). Фанаты остались в восторге от необычного образа поп-дивы и принялись искать в интернете, сколько же стоит ее наряд.
Оказывается, Бузова надела платье российского дизайнера. Оно обошлось богатой блондинке всего в 22,5 тысячи рублей. Это только дешево для телеведущей, ведь относительно недавно она приобрела квартиру за 120 миллионов рублей.
Кстати, Ольга Бузова на премии "ЖАРА Music Awards" стала победительницей в номинации "Трендсеттер года" и забрала заветную статуэтку. Выйдя на сцену, 36-летняя телезвезда призналась, что счастлива получить награду, и заявила, что именно она создает тренды.