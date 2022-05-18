Большая потеря для всей России: стало известно об уходе Пугачевой

Популярный российский исполнитель Александр Фадеев, известный широкой публике как Данко, сделал сенсационное заявление. Певец буквально поверг тысячи граждан в шок. Он рассказал народу об уходе Народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
По словам певца, в сложившейся ситуации ответственность должен нести супруг Примадонны, известный юморист Максим Галкин. Певец подчеркнул, что именно шоумен лишил всю Россию выдающейся эстрадной исполнительницы.
Данко весьма нелестно отозвался о Максиме Галкине. Он обвинил шоумена в уничтожении собственной супруги как творческой единицы. Певец подчеркнул, что юморист "задушил" Аллу Борисовну, оставив нашу страну без ее песен.
Александр Фадеев рассказал порталу Teleprogramma.pro, что после замужества Примадонна отечественной эстрады ушла в тень в своего избранника. Пугачева оказалась в плену у Галкина, уверен исполнитель.
"Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Но она другого уровня человек. Мне кажется, ее надо освобождать от Галкина", – заявил Данко.
Он также не исключил, что семейная жизнь помогла любимой миллионами россиян артистке расцвести, заняться детьми.
Напомним, после начала спецоперации России на Украине Алла Борисовна вместе с двойняшками и супругом покинула родину. Именитая семья перебралась в Израиль.