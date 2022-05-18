Бесстыжая Бузова вывалила голую грудь

Ольга Бузова не знает, что такое стыд, иначе она не появлялась бы на публике в максимально откровенных нарядах. Телеведущая любит экспериментировать с образами и эпатировать окружающих. Например, она не упустила возможности щегольнуть вызывающим нарядом на премии "Жара Music Awards".
36-летняя блондинка вышла на красную дорожку в черном платье с полупрозрачным верхом, продемонстрировав свою небольшую грудь во всей красе. Стикини в форме сердца закрыли соски Ольги. Знаменитость дополнила свой образ серьгой той же формы.
Кстати, многим понравился наряд Бузовой. По мнению интернет-пользователей, телеведущая выглядела весьма стильно. "Платье огонь!", "Оля как всегда шикарна", "А у нее нормальная грудь, не такая маленькая, как говорят", – прокомментировали читатели Super, разглядывая снимки с музыкальной премии.
Ранее Ольга Бузова признавалась, что однажды хотела лечь под нож хирурга. Телеведущая мечтала о большой груди, но в итоге передумала. Сейчас поп-дива говорит, что ей нравится эта часть ее тела. Телезвезда не собирается делать пластическую операцию. Слова знаменитости приводили "Дни.ру".