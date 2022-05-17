"Миллиона мало": озвучен гонорар Преснякова за съемки в фильме для взрослых

Популярного российского певца Никиту Преснякова можно назвать настоящим баловнем судьбы. Еще бы, ведь ему посчастливилось родиться в самой знаменитой отечественной музыкальной семье. Бабушка – Народная артистка СССР Алла Пугачева. Родители – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков – признанные звезды эстрады. Меж тем, исполнитель не скрывается за фамилией, а предпочитает лично зарабатывать репутацию.
Для этого Никита Пресняков не только выходит на сцену и снимается в кино, он еще и ведет собственный ютуб-канал. Недавно наследник Пугачевой блистал в популярном шоу "Маска" на НТВ. В образе Козерога он покорил сердца тысяч россиян. А на днях певиц принял участие в проекте "Детектор" на телеканале "Пятница", где сделал сенсационное заявление.
Артисту пришлось отвечать на самые каверзные вопросы. В начале программы он подчеркнул, что не любит лгать. Дело дошло до совсем непристойных тем. Ведущий поинтересовался, согласился бы исполнитель принять участие в съемках фильма для взрослых.
Никита Пресняков, к слову, абсолютно не растерялся. Присутствующая в студии супруга тоже не смутила 30-летнюю звезду. Он заявил, что готов стать актером пикантного кино. Жена певца Алена Краснова не стала возражать.
Однако, девушка отметила, что за участие в эротическом ролике ее супруг должен получить приличный гонорар. Миллиона долларов супруге Преснякова показалось мало, она запросила для Никиты пять миллиардов.