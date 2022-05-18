"Карьера балерины давно в прошлом": экстравагантным выходкам Волочковой нашли простое объяснение

Анастасия Волочкова, кажется, никогда не сходит с заголовков СМИ. А все потому, что балерина умеет привлекать к себе внимание.

В перерывах между скандалами Анастасия Волочкова делает публикации в соцсетях, которые обсуждают тысячи, а то и миллионы человек. Балерина показывает интернет-пользователям довольно пикантные фотографии и видео, поэтому они не остаются без внимания публики.

Например, недавно Волочкова поделилась массой фотографий с очередного путешествия, не забыв при этом представить нового любовника. Балерина хоть и говорит, что выкладывает все в интернет, потому что не может молчать о своем счастье, она все-таки знает: об этом будет говорить общественность, а значит, внимание обеспечено.

Общественный деятель Яна Муратова считает, что если Волочкова не устраивала бы различные выходки, о ней уже забыли бы. "Ну давайте посмотрим правде в глаза. Анастасии 46. Карьера балерины давно в прошлом. Хайп самый рабочий инструмент для привлечения внимания. Анастасии явно его не хватает, судя по ее желаю продемонстрировать свои прелести и доказать всем, что она еще ого-го", – высказалась блогерша в беседе с "Дни.ру".

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что новый возлюбленный арендовал для нее целый остров. Подробнее об этом писали "Дни.ру".