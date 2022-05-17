Вот кто теперь ласкает эти груди! Растянувшаяся донельзя Волочкова показала нового однодырышника

Анастасия Волочкова не собирается скрывать свои отношения с новым мужчиной.

Анастасия Волочкова не упускает возможность похвастаться перед поклонниками роскошной жизнью. Например, недавно балерина рассказала, что проводит время на острове, который арендовал ее новый ухажер. Уже по традиции, танцовщица некоторое время не показывала однодырышника подписчикам в соцсети, но в итоге не выдержала и опубликовала фото с ним. На снимке мужчина запечатлен со спины, поэтому разглядеть его лицо публика не смогла.

"Так вот кто теперь ласкает эти груди!"– могли выкрикнуть заинтересованные в личной жизни Волочковой люди, но в комментариях лишь смеются над любвеобильной 46-летней блондинкой. "А тот строитель уже все?", "Как каждый может быть сразу любимым?", "За этот месяц это который по счету?", "Никогда такого не было и вот опять", – глумятся интернет-пользователи.

Но Волочковой, кажется, все равно. Она наслаждается отдыхом, объятьями нового любимого, и, как всегда, растягивается донельзя где только можно. По уши влюбленная Анастасия, похоже, не включает голову и позабыла о логике, поскольку говорит, что не хочет афишировать свои отношения и в то же время не желает скрывать их. Знаменитость уже поделилась множеством фото и видео с романтического путешествия. О том, как она проводит время за границей, ранее писали "Дни.ру".