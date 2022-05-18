Кто ее только не видел: Бесстыдница Волочкова растянула промежность перед таксистом

Народ уже не успевает следить за любовными похождении Анастасии Волочковой, ведь новые мужчины в ее жизни появляются почти каждый месяц.

Балерина, судя по всему, настоящая труженица, которая очень сильно устает от повседневных забот. Поэтому то и дело отправляется в жаркие края, чтобы погреться на солнышке. Ездить туда с очередным ухажером для артистки уже стало традицией. Вот и на этот раз Анастасия Волочкова укатила отдыхать с новым любовником.

Как полагается, лицом горячего мускулистого бойфренда она не светит, выкладывая в социальных сетях его фотографии то со спины, то с частями его тела. На одном из весьма пикантных снимков мужчина повернулся задом к камере и обнял свою возлюбленную, а она в ответ растянула свою промежность, приняв позу шпагата навесу. К слову, балерина всея Руси любит демонстрировать любовникам свою растяжку. Так что, кто ее только не видел.

Как передает РИА ФАН, артистке достался ценный экземпляр, ведь остров, на котором они отдыхали, якобы арендовал он. Вот только с появившейся в Сети информацией о новом ухажере Анастасии Волочковой в это верится с трудом. Поговаривают, что любовник, перед которым танцовщица уже вовсю растягивает свою рогатку, простой таксист азербайджанского происхождения, который является настоящим фанатом шпагатов. Так что, очевидно, почему он выбрал в свои возлюбленные именно артистку.