Ждущая ребенка Бузова заявила о пластике груди: Мне нравится

Ольга Бузова давно уже привлекает к себе внимание поклонников. Раньше звезда не стеснялась транслировать в социальных сетях свою жизнь, однако после нескольких болезненных расставаний поющая ведущая решила перестать выставлять на показ свои эмоции. Однако иногда Ольга все-таки позволяет себе делиться личным с поклонниками.
По ее словам, мужчины проявляют к ней интерес, однако ни с кем в отношения она не вступает. Бузова уверила подписчиков, что серьезно относится к выбору ухажера, поскольку если она вступает в отношения, то они должны быть длительными. Женщина призналась, что хочет замуж, а потому она не может встречаться с кем попало.
Кстати, звезда даже задумалась о ребенке. Более того, она его ждет, однако пока что только гипотетически. В будущем она мечтает стать матерью и даже уже продумала, где в ее квартире будет стоить люлька.
Также она заявила о пластике груди, в которой многие ее подозревали. Бывшая ведущая "Дома-2" развеяла все слухи и отметила, что в определенный момент практически готова была лечь под нож хирургов, однако, к счастью, в нужный момент передумала. "Мне нравится моя грудь", – говорит Бузова.