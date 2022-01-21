"Порву на куски": Дико запевшей Бузовой всыпали по первое число

Поп-дива Ольга Бузова выпустила песню сомнительного качества. Артистка вызвала шквал критики и с треском провалилась.

Светская львица Ольга Бузова в свой 36-ой день рождения представила композицию "Не буди во мне зверя". Текст и манера исполнения песни оказались весьма непривычны для слушателей звезды. Поклонники всыпали ей по первое число своими гневными комментариями. Настолько массовое осуждение в "Инстаграм" давно не сваливалось на звезду.

Телеведущая запела по-настоящему дико — от лица киски и пантеры. Эксперимент выдался странным для уже немолодой девушки. "Белая и пушистая с тобою даже слишком. Но порву на куски, лишь почую я интрижку", — заявила в треке скандальная дива.

Пока раздосадованный народ пытался прослушать песню до конца, музыкальный критик Сергей Соседов тоже решил ее оценить. Он достаточно снисходительно отнесся к новинке Ольги Бузовой. Как пишет канал "360", эксперт счел рифмы в треке "чистым приколом".

По словам мужчины, адекватно анализировать смысл композиции не получится. "Игра слов ради игры слов", — объявил Соседов. К творчеству Ольги Бузовой нельзя относиться всерьез, считает эксперт.

Между тем Ольга Бузова очень довольна выходом новой песни. Она попросила поддержать релиз на всех цифровых площадках. Поп-дива отметила, что "Не буди во мне зверя" надо слушать с максимальной громкостью.