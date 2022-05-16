"Просто заплатили": Дибров слил информацию о заработке предателя Галкина

Дмитрий Дибров решил поведать о заработках Максима Галкина на рекламе.

Не так давно Максим Галкин, прихватив Аллу Пугачеву и общих отпрысков, сбежал из России. Пара обосновалась в Израиле и, по слухам, даже планирует покупку жилья и получение гражданства. После того, как юморист выехал из страны, он решил нелестно высказаться в адрес своей Родины. После этого на него обрушился шквал негатива и обвинения в предательстве. Более того, многие компании решили прекратить сотрудничество с непатриотичным комиком.

Теперь же многие коллеги Галкина по сцене проливают свет на его прошлую жизнь. Так, Дмитрий Дибров решил раскрыть тайну гонораров супруга Примадонны. Накануне он посетил передачу Леры Кудрявцевой, в которой прозвучал вопрос о рекламировании товаров, лицами которых становятся звезды шоу-бизнеса. Об этом сообщает Пятый канал.

Ведущий программы "Кто хочет стать миллионером" поведал, что рекламировать – не значит пользоваться. Ни сам Дибров, ни Галкин никогда не приобретали рекламируемую продукцию Так, они лишь проговаривали выученный текст. "Мне просто заплатили, чтобы я что-то сказал", – заявил шоумен. Дмитрий отметил, что именно в этом заключается специфика его работы. Также он добавил, что на вырученные деньги купил детям сладости.