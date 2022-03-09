Мама и прекрасная жена: Новый этап в жизни Загитовой после слухов об отношениях с хоккеистом

После того, как стали появляться слухи о том, что Алина Загитова может быть в отношениях с хоккеистом, многим стала интересна личная жизнь талантливой фигуристки. Поклонники стали предполагать, есть ли между ребятами что-то или нет.
"Мы Алину Загитову практически не знаем и не знаем всей этой истории. Наверное, потому что человек известный и публичный не всегда хочет, чтобы жизнь была напоказ. Как говорится, счастье любит тишину. Многие все-таки этого придерживаются. Она не обязана показывать свою личную жизнь. Я думаю, она совершенно правильно делает", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Дмитрий Буланов.
Блогер стал размышлять, может ли ученица Этери Тутберидзе бросить карьеру и удариться в семейную жизнь. Также эксперт вспомнил, что Олимпийская чемпионка сейчас активно пробует себя в новых амплуа. Например, она стала телеведущей.
"В какой-то момент я, также будучи спортсменом, сначала не мыслил своей жизни без спорта и в какой-то момент, достигнув определенных результатов, ты понимаешь, что уже какие-то цели выполнил. И вот она уже выполнила свои какие-то цели. Надо двигаться дальше, развиваться немного в другом направлении, может, в направлении СМИ. Мне кажется, она просто достигла определенных целей в спорте. Если она не будет расти дальше, это будет некий тупик. Ей надо двигаться в новом ключе. В ключе того, что она может быть мамой, прекрасной женой. Может после этого заниматься карьерой", – заявил Буланов.