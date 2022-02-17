Неудачливая телеведущая Загитова собралась на сцену: Могу стать актрисой

19-летняя Алина Загитова считается настоящим феноменом в мировом спорте.

Талантливая спортсменка еще в совсем юном возрасте ухитрилась собрать все возможные титулы в фигурном катании, вследствие чего о ней заговорили во всем мире. После этого Алина Загитова несколько отошла от большого спорта и стала строить карьеру телеведущей в шоу Первого канала "Ледниковый период".

В начале карьеры на телевидении Алину поджидали неудачи – новоиспеченную ведущую не раз критиковали зрители за зажатость и косноязычие. Однако постепенно Загитова стала более куда более органичной в кадре. Теперь же раскрепостившаяся фигуристка и вовсе считает, что уже может податься на сцену.

В ютуб-шоу #ASK на канале МедиаШУМ project. чемпионка рассказала, что раньше она даже не думала об актерской карьере, так как была очень скромной, теперь же все возможно.

"Могу стать актрисой," – скромно заявила Загитова.

Что касается жанра кино, в котором могла бы сняться спортсменка, то это в первую очередь комедия или фэнтэзи. В качестве примера Алина назвала фильм "Елки". последнюю часть которого она недавно посмотрела. Ведущий шоу Иван Чуйков выразил надежды на то, что мечты Загитовой об актерской карьере сбудутся, и даже призвал продюсеров обратить внимание на молодую актрису, которая только-только собирается на сцену.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как скромница Алина Загитова растрогала народ неожиданным признанием.