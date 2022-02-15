"В моем сердце живет любовь": скромница Загитова растрогала неожиданным признанием

19-летняя Алина Загитова предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

Скромница-спортсменка не привыкла говорить со своими поклонниками о любви или об отношениях с противоположным полом. Даже в День святого Валентина в соцсетях Алины Загитовой не появилось ни намека на возможного возлюбленного. Однако день спустя чемпионка все же решилась заговорить о своих чувствах, правда, объектом любви стал питомец фигуристки.

Алина Загитова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимки со своей собакой по кличке Масару, у которой сегодня день рождения. Питомец редкой породы акита-ину появился у девушки после ее победы в Олимпиаде и стал для нее самым лучшим другом.

"Вот уже четвертый год в моем сердце живет любовь," – сделала неожиданное признание Загитова.



Фигуристка рассказала, что она всегда мечтала о подобной собаке: большой, породистой и с безупречными манерами. С появлением очаровательной Масару эта мечта сбылась. За прошедшие годы девушка и собака стали неразлучны.

Подписчиков Загитовой очень растрогали милые снимки и чувственные признания в любви к животному. Люди завалили знаменитость и ее любимого питомца комплиментами и от души поздравили "пушистое чудо" с днем рождения.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, почему Алина Загитова променяла большой спорт на телевидение.